Suspeitos tentaram enviar mala com explosivos para Macapá, diz PF

Mala com artefatos cilíndricos foi apreendida no sábado (10). Hoje os suspeitos foram presos em Belém (PA).

Da REDAÇÃO

Três suspeitos foram presos pela Polícia Federal nesta tarde de segunda-feira (12) no aeroporto de Belém (PA) em voo que partiu de Macapá (AP), às 14h10.

Dois deles foram detidos ainda dentro da aeronave após a aterrissagem. O terceiro foi surpreendido pelos agentes federais no saguão do Aeroporto Val de Cães quando aguardava a chegada dos outros dois.

Segundo a polícia, eles são os responsáveis por tentarem despachar, no último sábado (10), uma mala com 10 explosivos cilíndricos improvisados no aeroporto paraense. As bombas foram descobertas assim que a mala passou pelo raio x e o esquadrão antibombas da PM do Pará e a PF foram acionados.

Na casa do terceiro suspeito, em Ananindeua (PA), os policiais encontraram artefatos semelhantes.

Os três foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Belém. Lá, foram ouvidos e, indiciados por expor aeronave a perigo e por possuir artefato explosivo. Em seguida, foram encaminhados ao Sistema Prisional do Pará.

“Uma análise preliminar da perícia da PF sugere serem explosivos pirotécnicos, mas o laudo ainda está em curso e o material vai passar por análise química. Com isso, a investigação continua em andamento”, informou a PF por meio de nota. No Brasil, o transporte comercial de fogos de artifício é proibido, por colocar em risco a vida de passageiros.

Os nomes e idades dos presos não foram informados. A operação foi denominada Hefesto, em referência ao deus do fogo e das armas na mitologia grega.

Os explosivos foram detonados de maneira controlada pela PM do Pará.