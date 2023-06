Tartarugalzinho tem 7 noites de forrozão e maior fogueira do AP

Programação começou ontem (21) e segue até 1º de julho

Por LEONARDO MELO

A população de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, compareceu em peso no “quadrilhódromo” montado pela prefeitura na Praça Central da cidade, na noite desta quarta-feira (21), para a primeira noite do “Forrozão de Tartarugal”. Ao todo, serão sete dias de festa.

A quadra junina também é uma tradição em Tartarugalzinho. Neste ano, uma das novidades é a fogueira de cinco metros que, supostamente, é a maior do Amapá. No entanto, ela não será acesa. Na verdade, a grande estrutura está sendo usada como base para os shows pirotécnicos.

“Nós fazemos questão de dar continuidade ao tradicional Forrozão, sempre trazendo alguma novidade: a desse ano foi a maior fogueira do Amapá. Além da diversão, toda essa linda festa também gera emprego e renda pra população, e faz o dinheiro circular no município, pois recebemos muita gente de outras cidades pra participar da festa”, enfatizou o prefeito Bruno Mineiro (UB), durante a abertura do evento.

As sete noites de programação foram divididos em duas semanas, com apresentação de quadrilhas, grupos culturais e música ao vivo.

Na primeira semana, a programação ocorrerá entre os dias 21 e 23, e a segunda semana entre os dias 28 de junho e 1º de julho.

Ontem, se apresentaram os grupos Sensação Junina e Piranhas dos Sem Terra, além da escolha da Rainha da Quadra Junina. Hoje (22), haverá a apresentação do grupo junino LGBTQIA+, além de apresentações culturais e um bingo. Amanhã (23) haverá mais apresentações culturais e bingo.

A programação será retomada no dia 28, com apresentações de quadrilhas, escolha da Miss Caipira da Escola Raquel da Paz, Bingo e Leilão.

Nos dias 29, 30 e 1º ocorrerão as mesmas programações, com a escolha de misses caipiras das escolas municipais Raimunda Lobato, Analice Maciel e Jucicleide dos Santos, além de bingos, leilões e apresentações culturais.