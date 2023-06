Técnico de celular é morto a tiros dentro do local de trabalho

Crime ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (12), no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, durante um suposto roubo. Ele foi morto dentro de uma loja de assistência técnica de celulares, onde trabalhava. A vítima era sobrinho do proprietário do local.

Segundo a polícia, os bandidos levaram uma quantia em dinheiro da loja. O tenente Lobato, do 2º Batalhão da PM do Amapá, apurou que os dois assaltantes chegaram em um carro Fiat Mobi, prata, por volta de 15h30.

“A vítima não reagiu, ela colocou a mão na cabeça, mas assim mesmo o infrator que estava armado disparou na cabeça da vítima”, comentou o militar.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, esteve na cena do crime. Ele analisou imagens da câmera de segurança do empreendimento e afirmou que a vítima foi morta com 3 tiros na cabeça.

Por isso, informou o delegado, a linha inicial de investigação é de execução. No entanto, a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte) não está descartada.