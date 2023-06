Tiroteio entre Força Tática e traficantes termina com 1 morto

Conflito ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Moisés dos Santos Farias, de 27 anos, morreu baleado após confrontar uma equipe do Batalhão de Força da Tática da Polícia Militar.

O conflito ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (5), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

A polícia confirmou que averiguava uma denúncia de tráfico de drogas numa área de pontes da Rua Marola Gato, quando passou a ser atacada a tiros por três indivíduos com as mesmas características mencionadas pelo denunciante.

Ainda segundo a PM, houve revide e Moisés, que integrava uma organização criminosa e tinha passagens por tráfico de drogas, roubo e lesão corporal seguida de morte, acabou atingido.

Ele morreu antes da chegada do socorro médico. Já os outros dois atiradores conseguiram escapar pelas pontes.

Com MS, como o suspeito era conhecido, foram encontradas 17 porções de cocaína já prontas para comercialização, além do revólver calibre 38 com a numeração raspada que ele teria usado no confronto.

No local, na entrada da ponte, um recado pichado pela facção sobre a proibição de roubos mostrava que a área era dominada pelo do crime organizado. Traficantes proíbem furtos e roubos para evitar chamar a atenção da polícia e atrapalhar a venda de drogas.