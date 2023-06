Tradicional Forrozão da Anchieta abre quadra junina em Santana

Será a 14ª edição do evento que atrai centenas de pessoas

Por JOHNWENE SILVA

Com a intenção de resgatar uma das festas mais tradicionais do Amapá e do município de Santana, que fica a cerca de 17 km de Macapá, a 14ª edição do Forrozão da Anchieta abre neste sábado (3) a quadra junina na cidade. Serão realizados eventos em diversos bairros nos próximos fins de semana.

Completando 30 anos, o ‘Forrozão da Anchieta’ já foi chamado de ‘Terreirão da Anchieta’ e surgiu dos moradores da avenida que dá nome ao evento (Avenida José de Anchieta). Inicialmente, cada um fazia sua festa junina em seu quintal, chamando os vizinhos. Foi no ano de 1990 que decidiram se unir e fazer uma festa só.

“Toda a nossa história tem origem quando os moradores faziam suas festas nos quintais e cada um levava uma comida típica, assim surgiu o Terreirão da Anchieta. Ano passado, fizemos apenas uma noite para anunciar que em 2023 voltaríamos com força total. Há a necessidade de eventos culturais e aqui na nossa comunidade sabemos fazer. Daí, a ideia de retornar o Forrozão com todas as suas características”, disse Adriana Carvalho, coordenadora geral do evento.

O Forrozão da Anchieta ficou 12 anos sem ser realizado. A desarticulação entre os próprios moradores, aliados aos crescentes índices de violência no município, fizeram com que os organizadores parassem o evento. Tendo como característica principal, a tradição da cultura junina, moradores aproveitam para faturar com a venda de comidas, exposição de artesanato, concursos de quadrilhas, grupos de dança e brincadeiras.

Maria Marlene Trindade de 82 anos, mora na Avenida José de Anchieta desde 1968 e relembra com saudosismo, os momentos áureos da festa que era realizada. Ela conta que o período era aguardando por todos.

“Cada um organizava sua barraca, vendia suas comidas, preparava as fogueiras juninas e dançava quadrilha. Era uma festa linda. Estou muito feliz pelo retorno e ver o movimento de novo aqui na rua. É maravilhoso”, disse.

O Forrozão da Anchieta, que ocorre até o domingo (4), é parte da programação realizada pela prefeitura denominada “Santana Cidade Junina”. Estão previstos eventos culturais na Praça do Fórum e na Vila Olímpica até o dia 2 de julho.