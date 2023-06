Transposição avança e governo publica portaria com mais 232 servidores do Amapá

Publicação da portaria tinha sido confirmada ontem (26) pelo senador Randolfe Rodrigues; Em 4 meses número chega a 1.987 servidores na folha na União

Da Redação

O governo federal publicou, nesta terça-feira (27), mais uma portaria este ano, desta vez concluindo o processo de transposição para 232 servidores do Amapá. A informação de que haveria a publicação tinha sido divulgada ontem pelo senador e líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues.

De acordo com o senador, a nova portaria eleva para 1.987 o número de servidores agora transferidos para a folha de pagamento da União, apenas este ano. Veja abaixo a evolução da transposição.

2019 – 19 servidores do Amapá

2020 – 123

2021 – 307

2022 – 566

A análise de processos foi retomada em março deste ano. Os 1.987 servidores foram beneficiados em apenas quatro meses, incluindo os servidores dos grupos 1.050 e 992.

“Temos muito que comemorar! Estamos cumprindo nossa promessa. Avançamos e muito! Nos quatro anos passados apenas mil amapaenses foram transpostos, na metade do ano o Governo Lula quase dobrou esse número”, frisou o parlamentar.