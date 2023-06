Três são capturados por assassinato de taxista

Reidinaldo tinha 56 anos (foto). Dos três presos, um é menor e teve a internação autorizada pela justiça

Da Redação

Investigadores da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, cidade a 17 km de Macapá, prenderam três jovens acusados de matar um taxista a tiros, na noite do último dia 23 de maio. O crime ocorreu no Bairro Fonte Nova.

O inquérito sobre o homicídio de Reidinaldo de Oliveira, de 56 anos, está sendo conduzido pelo delegado Rogério Campos, que após diligências pediu a prisão preventiva de dois suspeitos maiores de idade que não tiveram os nomes divulgados. Eles foram encontrados ontem (12) pela Polícia Civil.

O terceiro participante do crime é adolescente, e teve a internação autorizada pela Vara da Infância e Juventude.

De acordo com as investigações, o taxista foi morto dentro do veículo depois de ser atraído para uma falsa corrida. A motivação ainda não foi esclarecida, mas as características são de execução.

“Além das prisões realizadas hoje, apreendemos uma das armas que foi usada no crime. As investigações continuam e já estamos reunindo elementos para capturarmos os mandantes do crime”, explicou Rogério Campos.

Os dois maiores foram encaminhados para audiência de custódia. A polícia investiga os crimes de corrupção de menores e participação em organização criminosa, além do homicídio qualificado.