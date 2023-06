Trio rouba pizzaria e obriga cliente a fazer pix para comparsa

Equipes do 2º Batalhão da PM do Amapá fizeram buscas na zona norte de Macapá, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado.

Clientes e funcionários de uma pizzaria foram assaltados por três homens armados no começo da madrugada desta terça-feira (6). O crime ocorreu por volta de meia-noite, na Avenida Carlos Almeida de Souza, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o estabelecimento atendia os últimos clientes quando o trio chegou e rendeu a todos na pizzaria.

Enquanto dois dos criminosos recolhiam celulares, pertences pessoais de funcionários e eletroeletrônicos do estabelecimento, o terceiro infrator ficou com os clientes.

Com a arma apontada para a cabeça de uma das vítimas, ele a obrigou a fazer um pix para a conta de um comparsa, mais tarde identificado em extrato bancário como Jhonata Nascimento Azevedo, que seria morador do Lago da Vaca, área do Novo Horizonte.

Depois de alguns minutos, os assaltantes fugiram em um carro de cor branca, modelo Gol ou Mobi, estacionado um quarteirão à frente, levando aparelhos celulares R$ 200 em espécie do caixa, e uma televisão da pizzaria.

Segundo a PM, um dos infratores foi reconhecido. Ele seria um criminoso conhecido como Davizinho do Macapaba.

Equipes do 2º Batalhão da PM do Amapá fizeram buscas no Lago da Vaca, Conjunto Macapaba e bairros vizinhos, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado.