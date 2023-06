Uma vida de trabalho destruída pelo fogo

Família de agricultores se salvou, mas perdeu tudo o que foi construído em 20 anos de trabalho

Por SELES NAFES

Uma família de agricultores do interior do Amapá viveu momentos de terror, na noite desta segunda-feira (20), quando a casa em que moravam na localidade de Cupixi, no município de Porto Grande, a cerca de 140 km de Macapá, foi tomada repentinamente pelo fogo. Apenas cinzas e entulhos sobraram de mais de 20 anos de trabalho na agricultura.

Era mais uma noite normal de segunda-feira. As seis pessoas da família estavam dentro de casa. Maria Adriana Lopes Pantoja, de 60 anos, conta que sentiu um cheiro de plástico queimado, mas ninguém na residência deu muita importância.

Mesmo assim, uma das filhas ainda chegou a ligar o ferro de passar roupa. O cheiro de queimado indicando que algo estava errado aumentou.

Quando olharam para cima, o forro do quarto mudou de cor e caiu. Moradores ainda tentaram salvar documentos, roupas e até a produção agrícola.

“Quando eu tentei entrar era muito fogo. A televisão começou a estourar, os freezers cheios de poupas, meu vestido de casamento, terno, não sobrou nada. Conseguiram tirar todo mundo para fora. Deus deu um grande livramento”, lembra a agricultora.

Moradores fizeram um mutirão com baldes, a partir do rio, para impedir que o fogo consumisse as casas vizinhas. Quando os bombeiros chegaram com um carro pipa da prefeitura, nada mais podia ser feito. Junto com a casa, toda a produção de poupas e castanha foi destruída.

Agora, parentes e amigos lançaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar recursos que possam ajudar no recomeço que não será nada fácil.

Quem pude ajudar, o PIX é de Maria Adriana 96 98112-2773.