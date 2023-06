Vacinação de casa em casa chega ao Macapaba

Ação segue neste domingo voltada aos moradores do residencial na zona norte. Foto: Nayana Magalhães/GEA

O Conjunto Habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá, recebe uma ação de imunização contra gripe e covid-19 de porta em porta. Neste domingo (4), até as 12h, os vacinadores do Governo do Estado do Amapá estarão no residencial.

Somente no sábado (3), foram aplicadas 1.136 doses de vacinas aos moradores do conjunto habitacional. Além do atendimento de casa em casa, os profissionais de saúde também atendem em ponto fixo, na Escola Estadual Antônio Munhoz.

A ação é uma das estratégias do Governo do Amapá para combater o surto de síndromes respiratórias que atinge, sobretudo, crianças menores de seis anos.

Esta semana, o Amapá foi o único estado do país a ultrapassar a meta de vacinação contra Influenza estabelecida pelo Ministério da Saúde.

O Governo do Estado declarou o surto de síndromes gripais no dia 13 de maio. Desde então, diferentes medidas emergenciais foram implementadas para enfrentar as doenças causadas, principalmente, pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que pode gerar complicações em crianças pequenas.