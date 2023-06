Voluntários levarão atendimento odontológico às aldeias Waijãpis

Ação do governo do estado em parceria com ONG Doutores da Amazônia quer atender 1.800 indígenas

Por ANDRÉ SILVA

Indígenas do povo Waijãpi do Amapá vão receber ação de atendimento bucal diretamente nas aldeias.

A parceria entre o Governo do Amapá e a ONG Doutores da Amazônia – voltada ao atendimento de comunidades isoladas da Amazônia – poderá beneficiar até 1.800 indígenas. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (20), no Palácio do Setentrião.

O futuro cacique e professor Seki Waijãpi, da aldeia Aramirã, localizada na Perimetral Norte, no município de Pedra Branca do Amapari, considerou que ação vem resolver uma demanda há algum tempo represada. Ele pontuou o Distrito Sanitário da Saúde Indígena (Dsei) promove ações no local, mas não é o suficiente diante da alta demanda.

“Tem uma equipe da Sesai que faz, mas falta material, às vezes, o atendimento que era feito por gerador de energia acaba não acontecendo porque o gerador falha e não termina o trabalho. Às vezes, o carro que leva as pessoas não funciona. Então, com esse reforço do governo vai melhorar para indígenas”, considerou Seki.

Denominado Mais Sorriso, o projeto foi idealizado pela primeira-dama do estado, Priscila Flores, que é cirurgiã-dentista e voluntária da Doutores da Amazônia, tem parceria com o Dsei, Funai e Prefeitura de Pedra Branca.

Ela afirmou que percorreu o Amapá e se deparou com a necessidade, não apenas dos povos indígenas, mas de toda a comunidade no interior do estado. De acordo com a primeira-dama, o projeto visa, também, prestar atendimento médico aos pacientes.

“Pensando em como a gente poderia fazer o atendimento chegar de forma igualitária a todos, pensando que no [Programa] Mais Visão, que caminha fazendo o atendimento de catarata pelo Amapá todo, lembrei da ONG Doutores da Amazônia. A nossa meta é atender toda a população Waijãpi, que é de aproximadamente 1.800 pessoas. A nossa parceria com a ONG é de quatro anos e a ideia é que seja feita pelo menos duas ações no ano”, explicou a coordenadora do projeto.

Para o governador, Clécio Luís (SD), é de extrema importância fazer com que todo o atendimento de saúde possa chegar de forma igualitária a todos, e isto inclui as aldeias.

“Queremos que essa ação seja um sucesso, mas queremos que essa ação seja um grande aprendizado pra gente também, como disse a Priscila. Para que a gente aprenda com ela a transformar uma ação que é pontual, eventual, em uma política pública perene. Para que esse mesmo método possa chegar a comunidades quilombolas, ribeirinhos e fronteiras”, considerou o governante.

A ação, que vai contar com 40 voluntários, entre dentistas, médicos e profissionais de outros segmentos, começa nesta terça-feira (20).