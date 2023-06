Zona oeste registra ‘apagões’ de energia várias vezes ao dia

Bairros do Cabralzinho, Goiabal e residenciais ao longo da Duca Serra são os mais atingidos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

De manhã, mas principalmente à noite, populações de bairros ao longo da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá, têm sentido os efeitos dos apagões de energia todos os dias, e várias vezes ao dia. A Equatorial diz que o problema pode estar ocorrendo com transformadores, mas fontes consultadas pelo Portal SN apontam, ainda, para outra possibilidade.

Os apagões que têm atingido a zona oeste são curtos, mas nesta segunda-feira (12) ocorreram pelo menos 10 vezes, entre as 18h e 21h. Moradores relatam que assim que o fornecimento é interrompido a energia fica indo e voltando, numa oscilação que testa os limites das geladeiras, centrais de ar e outros equipamentos.

“A nossa maior preocupação é as bombas do nosso sistema de abastecimento de água, que podem queimar com tanta queda de energia”, comentou o presidente da Associação de Moradores do Novo Mundo, José Maia.

Na noite desta segunda-feira, moradores relataram que a energia foi interrompida várias vezes entre os bairros Cabralzinho, Goiabal e residenciais ao longo da Duca Serra, no sentido Santana/Macapá. Procurada, a Equatorial CEA confirmou que enfrenta problemas isolados que estariam relacionados a transformadores que atendem a região.

“Em todos os eventos equipes foram acionadas e trabalharam para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível. A distribuidora reforça que tem trabalhando intensivamente em obras de melhoria em todo o estado e que para a região oeste da capital, tem investido na instalação de três novos alimentadores para melhor atender os clientes da área”, informou a empresa.

Chaves

Um profissional do setor ouvido pelo Portal SN explicou que as chaves seccionadoras instaladas na rede interrompem o fornecimento de energia quando os transformadores não funcionam corretamente. Se um transformador apresentar alguma falha, pode ser necessário interromper o fornecimento de energia para evitar danos adicionais ao equipamento.

Mas a própria chave pode estar com problemas em sua automação.

“A gente tem que lembrar que as chaves seccionadoras dependem de componentes eletrônicos, como sensores, controladores e atuadores, então, há sempre o risco falha desses componentes. Isso pode levar a erros de comutação, mau funcionamento da chave ou até mesmo à incapacidade de operar a chave quando necessário, provocando esse liga e desliga”, explica o engenheiro eletricista Elder Abreu.

No entanto, ele não descarta também a possibilidade do transformador estar saturado pelo aumento do consumo, o que faz ativar a chave seccionadora.

“O que ocorre: aparelhos como geladeira, freezer e ar-condicionado desligam o compressor, aí diminui a carga temporariamente, e melhora a tensão, aí a chave seccionadora restabelece o fornecimento, mas quando aumenta o consumo de novo, a tensão cai novamente e a chave corta novamente o fornecimento, por proteção, e começa tudo de novo”, concluiu.