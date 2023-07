4 acusados de matar dependente químico são presos

Crime e prisões ocorreram no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro pessoas suspeitas do assassinato de Deivison Rufino Rodrigues foram presas em Laranjal do Jarí, município a 290 km de Macapá, na região sul do Amapá, onde o crime ocorreu no dia 9 de julho.

De acordo com o delegado Romie Bradley, da 1ª DP de Laranjal do Jari, tudo começou quando os envolvidos consumiam drogas dentro de uma casa no Bairro Castanheira, por volta de 13h30 daquele domingo.

Após o ataque, Deivison ainda caminhou ferido até um posto de combustíveis localizado na Avenida Tancredo Neves, onde caiu e morreu antes da chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros.

“A vítima foi atingida por vários golpes de arma branca dentro de uma residência usada para consumo de entorpecentes e, embora tivesse conseguido se desvencilhar do autor dos fatos, não resistindo aos ferimentos, entrou em óbito há alguns metros do local de ocorrência. Os indivíduos presos serão indiciados pela prática de homicídio qualificado e o inquérito policial será remetido no prazo legal ao Poder Judiciário para os procedimentos legais”, explicou o delegado.

A ação policial foi chamada de Operação Vendetta, em alusão a possível motivação do crime: vingança em família. No entanto, o delegado não deu mais detalhes. Os nomes dos acusados também não foram divulgados pelas autoridades.

De acordo com informações de familiares da vítima, Deivison era viciado em drogas e costumava cometer pequenos furtos pela região.