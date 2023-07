4 assaltantes morrem em tiroteio com o Bope

Viatura foi atingida por cinco disparos. Troca de tiros ocorreu no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro homens morreram em troca de tiros com o Bope na madrugada de hoje (20). Eles haviam roubado e feito refém um motorista de aplicativo, que foi amarrado quando chegou ao local da corrida, no Conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá.

Com a vítima imobilizada dentro do veículo, os criminosos passaram a trafegar pela zona norte, de acordo com a polícia, em busca de locais para assaltar. Por meio de uma denúncia, a Rotam/Bope foi informada e avistou o carro no Bairro Renascer, também na zona norte.

Segundo o tenente Pascoal, o grupo desobedeceu às ordens de parada, passou a fugir em alta velocidade e atirando contra os policiais, que revidaram.

Na troca de tiros, os bandidos perderam o controle do automóvel, que parou ao bater em uma árvore, ao lado de uma casa.

A vítima, que estava amarrada no banco traseiro do automóvel, escapou sem ferimentos do intenso tiroteio. A viatura chegou a ser atingida por cinco disparos.

“Tínhamos a informação de que o motorista poderia estar como refém no veículo, então mantivemos cautela. Mas eles não cessaram a agressão, mesmo depois de perder o controle da direção do veículo. Achamos o motorista dentro do carro com pés e mãos amarrados”, relatou o tenente Pascoal.

O motorista foi levado ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá. Os 4 criminosos ainda não foram identificados. Os militares apreenderam com eles quatro armas de fogo.