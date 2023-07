Veja a análise do Salmo 78

Bom dia! Os jovens são o grupo que vai abandonou a igreja nos últimos anos, o que representa mais um desafio para o evangelismo. O lar deve ser a primeira igreja, ou seja, os pais precisam continuar estimulando e monitorando seus filhos na relação com Deus. Isso será determinante para o futuro deles e da própria igreja. Veja a análise do 78 e tenha um ótimo domingo (23) com o nosso Senhor Jesus!