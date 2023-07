Veja a análise do Salmo 79

Compartilhamentos

Bom dia! Uma recomendação, um encaminhamento de alguém importante pode abrir as portas em muitas situações. Se nos candidatássemos para a vida eterna somente com o nosso currículo jamais seríamos salvos. No Salmo 79 temos uma ótima análise sobre esse contexto. Quando Deus interfere ninguém pode contrariar. Tenha uma ótima segunda-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!