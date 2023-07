Veja a análise do Salmo 57

Bom dia! Pais são capazes de atos surpreendentes para proteger seus filhos. A metáfora das asas protetoras é bastante usada na Bíblia, como no Salmo 57, que vamos analisar hoje. “À sombra das tuas asas eu me abrigo”, diz o rei Davi logo na abertura deste capítulo. Os problemas podem vir, mas existe uma proteção sobrenatural para os filhos de Deus. Tenha um ótimo domingo (2) com o nosso Senhor Jesus!