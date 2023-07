Abandonado desde 2021, prédio do Sine começa a receber reparos

Imóvel no Centro de Macapá foi cercado com tapumes metálicos e retirada de portas e janelas.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O prédio do Sistema Nacional de Empregos (Sine), localizado na Rua General Rondon, em frente à Praça Floriano Peixoto, na área central de Macapá, começou a receber os primeiros serviços de recuperação nesta semana.

Fechado há 2 anos e 6 meses, o imóvel foi cercado com tapumes metálicos e retirada de portas e janelas.

Em reportagem no Portal SelesNefes.com, publicada em 17 de julho, foi retratada a situação do local. Segundo moradores da região, o edifício havia sido ocupado por criminosos e usuários de drogas. A falta de vigilância causou o aumento de assaltos nas redondezas.

O prédio receberá intervenções gerais na parte elétrica, sanitária, pintura e adaptações de acessibilidade.

A reforma, em fase inicial, passa por levantamento do que precisa ser feito nas estruturas do edifício e orçamento pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá. Ainda não há previsão de entrega

Os serviços de recuperação iniciaram na segunda-feira, 24 de julho. Foram retiradas janelas de madeira e portas comprometidas pelo tempo.

O edifício público abrigou o Sine por 40 anos. Em janeiro de 2021, no pico da pandemia de covid-19, o serviço de vigilância foi interrompido e o prédio abandonado devido a furto da fiação elétrica.

Atualmente, os serviços do Sine estão disponíveis na Casa do Trabalhador, a 3 km do centro da cidade, na Avenida Mendonça Júnior, no bairro Santa Rita.