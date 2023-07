Abastecimento começa a normalizar, mas filas continuam; entenda

Na manhã desta segunda-feira (31), ainda era possível grandes filas em Macapá.

Por IAGO FONSECA

Após um fim de semana de intensa procura e falta do produto, o abastecimento de gasolina em Macapá começou a se normalizar nesta segunda-feira (31).

Nas primeiras horas da manhã, alguns estabelecimentos ainda estavam sem o combustível, mas na maioria dos postos era possível ver caminhões-tanque fazendo o abastecimento. A expectativa é que o cenário seja completamente normalizado no decorrer do dia.

A falta de gasolina na capital iniciou ainda na manhã de sexta-feira (28) e permaneceu por todo o fim de semana. Quando a notícia da falta ganhou as redes sociais, diversos postos passaram a acumular filas de veículos, desde então.

Segundo informações apuradas pelo Portal SN, o esgotamento do produto começou após atraso de balsas que trazem o combustível ao Amapá. As embarcações só começaram a chegar no domingo (30) à tarde.

Um motorista de delivery contou, enquanto aguardava na fila, que preferia não “colocar a sorte em jogo” e por isso foi abastecer. Hoje pela manhã, frentistas de postos na zona oeste de Macapá explicavam que só faltou combustível no sábado e no domingo por conta da super procura.

Para o Procon, que fez inspeção nas distribuidoras, não houve desabastecimento no Estado. As revendedoras de combustíveis foram intimadas a prestar esclarecimentos sobre o que ocasionou a alta demanda. Segundo o órgão, também não foram recebidas denúncias de alteração de preço.

“A demanda já é certa, é feito um cálculo. Tem posto que comporta 20 mil litros, que dá cerca de um dia e meio. É o tempo que se chega um segundo pedido (de abastecimento)”, explicou um frentista. Segundo ele, a procura desenfreada foi uma das causas para a falta do produto.

A central de abastecimento dos postos abriu no domingo, excepcionalmente, para suprir a demanda. A partir das 15h, o abastecimento dos postos começou a ser normalizado. Mas até a noite de domingo e manhã desta segunda, a cena ainda era de carros e motos e outros veículos automotores enfileirados em alguns postos.