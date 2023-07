Acusado de estupro colocou filme pornô para estimular criança de 9 anos, diz polícia

Infrator foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 24 anos foi preso por estupro de vulnerável na madrugada desta terça-feira (18), em Macapá. A vítima é uma menina de 9 anos. Ela é de Laranjal do Jari, município a 590 km da capital, e estava passando férias com parentes na casa de uma prima, que é namorada do acusado.

Segundo o apurado pela polícia, o infrator teria aproveitado o momento em que a namorada dele estava em outro cômodo da residência, para assistir a um filme pornô na companhia da criança.

De acordo com o delegado do caso, Bruno Braz, da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DCCM), o acusado reside na casa da namorada.

Quando ficou a sós com a criança dentro de um quarto, relatou o delegado, o homem colocou as cenas pornográficas em um tablet com a intenção de estimular a criança a atos sexuais. Entretanto, a vítima se assustou quando foi molestada pelo infrator e pediu ajuda, foi quando a tentativa foi descoberta.

“Eu perguntei dele por que ele fez isso, ele falou que a intenção dele, realmente, era fazer com que a criança ficasse excitada, tivesse vontade. E, aí, em seguida passou a mão na coxa da criança, foi alisando a criança, passou a mão nos seios dela, foi nesse momento que a criança reagiu e correu para fora do quarto, avisou as demais pessoas que estavam dentro da casa”, relatou o delegado.

Segundo Braz, ao serem avisados pela vítima – completamente amedrontada – as pessoas na casa foram questionar o acusado. Surpreendido, ele teria começado a chorar e entrou em desespero.

“Ele pegou uma faca entrou e se trancou no banheiro. A namorada impediu que ele fizesse o pior, provavelmente ele poderia ter tentado contra a própria vida”, contou o delegado.

Os familiares da vítima levaram o homem até a 6ª DP da capital, localizada no Bairro do Trem, na zona sul. Lá, foi preso pelos agentes da DECCM.

“Ele confirmou com bastante detalhes. Se mostrou atordoado e arrependido e colaborou com a investigação. Eu perguntei se ela [a criança] não tivesse reagido, se ele iria adiante com a intenção dele. Ele falou que sim, mas que a criança reagiu e, naquele momento, ele voltou a consciência, que ele alega ter perdido naquele momento, que foi um lapso”, reforçou o delegado.

Apesar de já ter autuado o acusado em flagrante por estupro de vulnerável, Braz informou que ainda pretende escutar mais testemunhas antes de finalizar o inquérito.

“O fato dele acariciá-la já consuma o crime de ato libidinoso, a vítima é menor de 14 anos, então consumou o crime de estupro de vulnerável, um crime gravíssimo, hediondo, com uma pena bastante elevada”, explicou o delegado.

O infrator será encaminhado ainda nesta terça à audiência de custódia.