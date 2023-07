Acusado de matar engenheiro paulista é preso em Macapá

Luís Eduardo assumiu a autoria do crime e confessou que atirou porque a vítima reagiu ao roubo.

O atirador envolvido no roubo que resultou na morte do paulista Filipe Silva Braz, de 38 anos, assassinado com um único tiro, no Centro de Macapá, no início da madrugada do último dia 26, foi preso nesta quarta-feira (5). A vítima era engenheiro eletricista e estava na capital amapaense a serviço de uma empresa.

O acusado, Luís Eduardo Souza do Couto, de 25 anos, conhecido como Tchê, foi capturado numa ação da Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil do Amapá, com apoio do Grupo Tático Aéreo e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com a investigação, chovia muito naquela madrugada e o Centro estava sem movimento, momento em que os ladrões aproveitaram e abordaram a vítima no cruzamento da Avenida Henrique Galúcio com a Rua Cândido Mendes – na esquina do Mercado Central.

Segundo a polícia, o latrocínio foi cometido por três bandidos que estavam num carro branco, modelo Gol. Apenas Tchê, foi capturado até o momento.

Ao delegado Ederson Martel, responsável pela investigação, o acusado assumiu a autoria do crime e confessou que atirou porque a vítima reagiu ao roubo. Após o disparo, entraram no carro e fugiram levando o celular do engenheiro. A aparelho ainda não foi achado.

“Ele contou que saíram para roubar, viram a vítima caminhando na rua e mexendo no celular, viram um volume nos bolsos e decidiram roubá-lo. Quando foram abordar, a vítima reagiu, entrou em luta corporal com um deles, e o outro, que foi preso hoje [Tchê] deu um tiros pelas costas, que atingiu o coração”, relatou o delegado.

Tchê já havia sido preso em 2019, por tráfico de drogas, mas pagou pelo crime em liberdade condicional, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele estava com um mandado de prisão preventiva e será encaminhado para audiência de custódia ainda nesta quinta-feira.

Agora, a investigação prossegue para tentar identificar e prender os demais criminosos.

“O caso se trata de um latrocínio. Pelo fato da vítima ter reagido, deram um tiro pelas costas. Levaram apenas o celular. Realmente um crime hediondo. Soubemos que ele planejava fugir para o interior do Estado, então pedimos a prisão dele e a Justiça expediu o mandado de prisão”, explicou o delegado.

Segundo a polícia, Filipe tinha uma filha de 9 anos e iria retornar a São Paulo no dia seguinte.