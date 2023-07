Acusado de matar jovem que aguardava em casa por cirurgia é preso

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu Samuel de Souza Matos, conhecido como SBT, de 20 anos, acusado de homicídio de Deyvison Silva de Alencar, 23 anos.

O crime ocorreu na noite do último dia 12 de julho, por volta das 21h, na casa da vítima, no bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá. Um irmão da vítima presenciou a execução.

Deyvison, que já havia escapado de duas tentativas de homicídio anteriores e se recuperava de uma delas, foi assassinado em sua residência, poucas horas após receber alta médica do Hospital de Emergência. Ele tinha sido liberado para aguardar o agendamento de uma cirurgia em casa, mas infelizmente acabou sendo vítima fatal.

Samuel foi preso nesta quinta-feira (20), pela equipe da Delegacia de Homicídios, no mesmo bairro onde ocorreu o crime, nas proximidades da casa onde a vítima morava e foi assassinada.

O caso foi investigado pelo delegado Paulo Moraes. Segundo ele, a motivação ainda não está totalmente clara, pois o acusado preso nega participação no crime. No entanto, a polícia considera a hipótese de vingança, pois Samuel também foi vítima de ataques anteriormente.

“No mês de maio, o Samuel também sofreu uma tentativa de homicídio, lá no Marabaixo, foi baleado em uma das mãos, inclusive, à época, foi ouvido como vítima aqui na delegacia. Então, possivelmente foi vingança ou guerra de facção, mas a gente tá trabalhando ainda nisso”, considerou o delegado.

Segundo a polícia, no dia do crime, SBT estava na companhia de um outro criminoso, que já foi identificado, mas ainda não localizado. O comparsa é considerado foragido.

O crime

Dois bandidos invadiram a casa de Deyvison, de 23 anos, e o mataram a tiros na noite do dia 12 de julho, por volta de 21h, na frente de um irmão da vítima.

Deyvison Silva de Alencar já tinha escapado de pelo menos três atentados. Em um deles, foi atingido por vários disparos e ficou dias internado no HE. No dia em que recebeu alta médica, foi morto.

Segundo a polícia, Deyvison respondeu a um processo criminal, mas foi inocentado.