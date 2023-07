Acusado de matar taxista atira contra o Bope e acerta inocente

Tatá foi preso tentando fugir junto com a namorada e um comparsa motorista de aplicativo.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um dos acusados de envolvimento na morte do taxista Marcelo da Silva Medeiros, de 45 anos, foi preso pelo Bope na tarde desta quinta-feira,27, horas depois do crime, enquanto fugia pela zona sul de Macapá.

Após o crime, ocorrido por volta de 9h, na Avenida Equatorial, no bairro Pedrinhas, as Polícias Civil e Militar passaram a receber denúncias indicando a participação de dois criminosos bastantes conhecidos na região, um deles apelidado de ‘Feio’ e o outro de ‘Tatá’.

Jhonatan Pantoja Gomes, de 20 anos, o ‘Tatá’, também conhecido como ‘Correria’, foi localizado por volta de 13h, numa área de pontes do bairro Araxá, nas proximidades do local do crime.

O relatório da PM detalha que, na chegada da Rotam/Bope, Tatá saiu de uma casa e abriu fogo em direção aos militares, mas acabou acertando o morador João Oliveira, de 50 anos, no braço e no tórax.

Enquanto os policiais prestavam socorro à vítima ferida, utilizando torniquete para conter o sangramento e levá-la ao hospital, ‘Tatá’ escapou por uma área de mata. A região foi cercada, mas ele novamente atirou contra a polícia e depois desapareceu em meio ao matagal. O morador foi socorrido ao Hospital de Emergência de Macapá.

Horas depois, Tatá e a namorada fugiam com apoio de um motorista de aplicativo quando novamente foi denunciado. O carro em que eles estavam foi interceptado nas proximidades da Orla do bairro Santa Inês e todos foram presos, inclusive, o motorista, identificado como Braianson Lobato da Silva, de 26 anos, que respondia por ameaça e homicídio, sendo procurado pela Justiça.

Embaixo do banco traseiro do veículo em que o trio estava foi encontrado um revólver calibre 38, possivelmente a arma utilizada para matar o taxista.

Emboscada

A Polícia Civil tipificou o crime como latrocínio, que é o roubo que resulta na morte da vítima. Marcelo da Silva Medeiros foi morto dentro de seu táxi, com três tiros na cabeça, após ter parado o veículo na Avenida Equatorial.

O celular e a carteira dele teriam sido levados por Tatá (Correria) e ‘Feio’, apontados como autores do latrocínio. Os objetos levados da vítima ainda não foram recuperados. ‘Feio’ continua sendo procurado.