Adolescente derruba poste e deixa parte da zona oeste sem energia

Acidente ocorreu às margens da Rodovia Duca Serra, na altura do viaduto.

Por OLHO DE BOTO

Um acidente de trânsito provocado por um adolescente de 15 anos deixou parte da zona oeste de Macapá sem energia elétrica desde às 6h da manhã de hoje.

Foi neste horário que o carro conduzido pelo jovem colidiu com um poste de iluminação pública, nas margens da Rodovia Duca Serra, na altura do viaduto.

Com a violência do impacto, o poste caiu e precisou ser trocado. Até as 13h, trabalhadores da CEA Equatorial ainda estavam no local. A previsão é que a energia fosse restabelecida às 14h.

Já em relação ao grave acidente, o capitão Alan Miranda, do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), da PM do Amapá, informou que o adolescente foi socorrido ao Hospital de Emergências, sem ferimentos graves. Por isto, não foi possível saber se ele estaria embriagado no momento em que perdeu o controle do automóvel, uma picape Strada.

Ainda segundo o comandante oficial, o dono do carro pode ser responsabilizado por permitir um menor na condução do veículo e pelos danos causados no poste.

A informação de que haveria uma passageira no carro não foi confirmada pela polícia.