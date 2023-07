Adolescente é colocado de joelhos e executado em obra abandonada

Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 16 anos foi rendido por pelo menos 3 criminosos, em via pública, levado para uma obra abandonada e lá foi obrigado a se ajoelhar antes de ser executado.

O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), em uma área de invasão, que fica atrás do Conjunto Vitória Régia, no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, acompanhou o trabalho da perícia na cena do crime e assumiu as investigações sobre o caso. Segundo ele, a vítima foi executada com tiros na cabeça.

O delegado também apurou que o jovem estava na companhia de parentes quando foi capturado pelos assassinos, que não se preocuparam em esconder os rostos.

“Estavam de cara limpa. Segundo o que apuramos, dois ou três indivíduos arrastaram ele para esta área, uma construção abandonada, lá o agrediram, foi subjugado, a perícia encontrou vestígios nos joelhos que mostram que ele foi ajoelhado, e depois executaram”, resumiu.

A polícia não informou se a vítima tinha antecedentes infracionais.