‘Alívio’, diz candidata após homologação de concursos e anúncio de convocação

Bióloga de 22 anos aprovada em concurso para a educação: governador Clécio Luís homologou resultado final de dois concursos

Por IAGO FONSECA

Os candidatos aprovados nos concursos da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e da Polícia Científica do Amapá estão a mais um passo da efetivação. O resultado final dos certames foi assinado pelo governador do Estado, Clécio Luís, nesta sexta-feira (14), durante solenidade no Palácio do Setentrião.

A homologação do resultado sinaliza aos aprovados segurança jurídica do concurso, inicia a contagem da validade e permite o preparo para a próxima etapa no ingresso ao serviço público: os exames documentais e de saúde.

Durante a solenidade, o secretário de Estado da Administração, Paulo Lemos, afirmou que a convocação dos primeiros aprovados da educação, para os exames documentais, será feita na próxima semana.

Aprovada em 3º lugar para a vaga de professora de biologia em Macapá, a bióloga Juliana Marques, de 22 anos, revela que a homologação é um alívio após muita ansiedade e estresse.

“A gente estuda, se dedica, é aprovado para as vagas imediatas e cria uma expectativa maior ainda de ser chamado (…) então a homologação traz o alívio de que nosso direito está amparado”, conta.

Para a secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Seed, Simone Guedes, a renovação do quadro efetivo é necessária para uma nova estrutura de educação. Segundo ela, junto ao chamamento dos aprovados, exames documentais e de saúde, também será realizado um curso de formação dos aprovados que entrarão no serviço público.

“Esse sentimento do que é servir ao público deve estar nivelado desde o início quando o servidor adentra a carreira. É um diferencial desse concurso público”, conclui.

Em discurso, o governador explicou que o serviço público de qualidade depende de servidores qualificados e compromissados. Além disso, chamou a atenção para os dados de evasão escolar causados pela pandemia.

“Vivemos uma tragédia na educação brasileira. A evasão escolar é terrível, só nos últimos anos perdemos 40 mil estudantes das salas de aula. (…) O Colégio Amapaense, por exemplo, tinha em média 2,5 mil. Hoje só tem 250”, revela.

Segundo o governo, cerca de 1,6 mil novas vagas serão preenchidas no serviço público. O concurso da Seed deve selecionar 1.182 aprovados para contratação imediata e formar cadastro reserva. Os aprovados da Polícia Técnica formam somente cadastro reserva, sendo convocados quando houver demanda da instituição. As provas de ambos os concursos foram realizadas no fim de 2022.