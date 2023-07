Amapá Export Day impulsiona produtos amapaenses para além da Amazônia

O evento reuniu, no auditório do Senac Amapá, líderes empresariais, especialistas em economia, empreendedores, agentes políticos e gestores públicos.

Por CAROLINA MACHADO

Realizado nesta terça-feira (18) em Macapá, o Amapá Export Day foi uma vitrine e um importante passo de produtos genuinamente amapaenses na direção dos mercados internacionais.

O evento reuniu, no auditório do Senac Amapá, líderes empresariais, especialistas em economia, empreendedores, agentes políticos e gestores públicos, todos determinados a determinados a impulsionar o mercado de exportações no estado.

Para alguns expositores o Amapá Export Day foi mais que um evento de debates, foi a chance de mostrar para o público a qualidade dos produtos e o valor da sua marca.

É o caso do empresário Fabian Paixão, que persegue o sonho de levar para o mundo o delicioso chocolate da Amazônia feito na única fronteira física do Brasil com a Europa, em Oiapoque, no extremo Norte do Amapá, a 600 km de Macapá.

Ele é sócio da jovem empresa Chocolate Cassiporé. Criado em 2020, o empreendimento é uma genuína fábrica de chocolates amapaense, que trabalha com cacau nativo da floresta de várzea do Rio Cassiporé, localizado no limite dos municípios de Calçoene e Oiapoque.

“A gente faz o processo de fermentação, secagem e colheita no Cassiporé e de lá a gente leva as amêndoas para Oiapoque e em seguida fazemos todo o processo de refino e fabricação do chocolate. Acreditamos muito no nosso produto e vemos que estamos sim no caminho certo”, entusiasmou-se o empresário.

Também entre os participantes estava o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana, que acredita no potencial dos produtos do Amapá para ganharem o Brasil e o mundo.

Ele ressaltou que a APEX Brasil tem um papel fundamental em promover os produtos e serviços brasileiros no exterior, buscando atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da nossa economia.

“Os produtos têm potencial. As pessoas têm talento. Agora é o momento de expandir tudo isso. Estou viajando por todos os estados, a convite dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, além do governador Clécio Luís. A nossa ideia agora é oferecer o apoio necessário às empresas”, assegurou.

O senador Randolfe Rodrigues considerou o evento uma grande oportunidade, destacando a mudança de foco da APEX, que antes se concentrava apenas no centro-sul, mas agora está voltada para a Amazônia.

Ele ressaltou a importância de apresentar os produtos sustentáveis e de alta qualidade extraídos da floresta amazônica ao mundo.

“Essa oportunidade se tornou possível com a recente mudança de direcionamento do governo do presidente Lula e da APEX, voltada agora para a Amazônia. E aqui no evento, podemos ver produtos da floresta sendo extraídos de forma sustentável e com uma qualidade incrível. É hora de mostrar tudo isso para o mundo”.

Outro idealizador do evento, o governador do Amapá, Clécio Luis (SD), considera o evento estratégico. Ele ressaltou a diversidade de produtos que serão apresentados ao mundo e a presença de Jorge Viana, que possui vasta experiência na região amazônica como ex-prefeito de Rio Branco (AC) e ex-governador do Acre.

“A presença dele é fundamental para que possamos elevar os produtos do Amapá a um patamar superior e levá-los para fora do estado”, afirmou o governador.

O Amapá Export Day teve como objetivo principal impulsionar a exportação no Amapá, e foi uma parceria incrível entre os mandatos dos senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre, junto com o Governo do Amapá, através da Secretaria de Relações Internacionais e Comércio Exterior.

A APEX Brasil é uma entidade de direito privado, com presença global por meio de 13 escritórios distribuídos pelos cinco continentes, além de operar em mais de 220 embaixadas ao redor do mundo. Entre suas ações, a organização incentiva empresas a participarem de feiras internacionais, realiza estudos de oportunidades de mercado e promove missões comerciais, impulsionando a inserção de produtos brasileiros no cenário internacional.