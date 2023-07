Amapá inicia a segunda colheita da soja em 2023

Dos 6,5 mil hectares de área de soja plantada no Amapá este ano, 5 mil hectares estão plantados em Macapá.

Com 6,5 mil hectares (ha) plantados em 2023, produtores de soja começaram a segunda colheita no Amapá. Com uma tradicional festa, eles comemoraram o momento na Fazenda Agropecuária Paraná, localizada na Rodovia AP-70.

A colheita no norte do país ocorre entre junho a setembro, período de estiagem na região, quando as condições climáticas são mais adequadas para a secagem dos grãos.

Dos 6,5 mil hectares de área de soja plantada no Amapá este ano, 5 mil hectares estão plantados em Macapá. Só na Fazenda Paraná, foram plantados 870 hectares, e a colheita por hectare foi de três toneladas. Os outros 1,5 mil hectares estão divididos entre Porto Grande, Serra do Navio e Tartarugalzinho.

Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) feito pelo IBGE, em 2022, a área colhida de soja (6,5 mil hectares), milho (2,5 mil hectares) e feijão (1,2 mil hectares) totalizou 10,2 mil hectares, aproximadamente.

A projeção da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) para 2023, é que o Estado se aproxime desse alcance de 2022. A previsão é de que feche o ano com cerca de 10 mil hectares de plantio de grãos envolvendo soja, milho e feijão. Já a estimativa do IBGE para a área plantada de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2023 é de 12.136 hectares.

O governador, Clécio Luís (SD), este na festa da colheita, no último sábado. Ele ressaltou que entre os incentivos do Estado para o setor está a regularização de terras e a simplificação dos processos de licenças ambientais, mantendo o desenvolvimento sustentável.

“A minha presença aqui é para sinalizar que nós estamos empenhados em destravar o desenvolvimento do agro no Amapá. Nós precisamos construir consenso em torno do desenvolvimento da agricultura, quer seja em larga escala, ou na agricultura familiar”, destacou Clécio.