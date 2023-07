Amapá terá 1º censo animal

Pesquisa vai considerar apenas animais domésticos e domesticados, como cães e gatos.

Da REDAÇÃO

O Amapá deu início ao 1º Censo Animal do estado, iniciativa que visa mapear a população de animais domésticos. O levantamento permitirá a elaboração de políticas públicas mais eficazes de controle populacional de pets em situação de rua.

Os dados vão possibilitar campanhas de proteção mais eficientes, além de adequar o orçamento para vacinação, vermifugação, castração e outras medidas sanitárias de acordo com a realidade amapaense. A iniciativa é do Governo do Amapá.

A pesquisa será feita, inicialmente, com participação espontânea dos donos de animais de estimação. O Censo Animal já está disponível para a população participar pelo site https://censoanimal.amapa.gov.br/.

O primeiro passo é se cadastrar na plataforma, incluindo informações pessoais. A seguir, o usuário deve incluir os dados sobre os animais de quem é tutor ou protetor.

Em breve, o serviço também será ofertado de forma presencial, nas unidades do Super Fácil espalhadas pelo estado.

Os animais cadastrados pela plataforma, se solicitados, entrarão na base de dados para adoção responsável, podendo assim, qualquer usuário adotar ou doar animais. A pesquisa irá considerar apenas animais domésticos, como cães e gatos.

O Amapá é o primeiro estado do Brasil a manter uma secretaria específica voltada para pets.