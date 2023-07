Aos 82 anos, idoso esquia no Rio Amazonas

Acompanhado pela família, Ugo se aventurou no Balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá, e conseguiu esquiar novamente.

Por CAROLINA MACHADO

Movido pela nostalgia, aos 82 anos, com uma vitalidade de dar inveja, e apenas um lado da visão, o idoso Ugo Garcia voltou a praticar esqui aquático – esporte que requer muita técnica de equilíbrio e coordenação.

Depois de mais de 60 anos sem praticar, ele desafiou as limitações do corpo para reviver sua antiga paixão nas águas majestosas do Rio Amazonas.

Acompanhado pela família, Ugo se aventurou no Balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá, e conseguiu esquiar novamente. Uma das façanhas foi registrada no dia 18 de junho. Acompanhe:

Naqueles poucos minutos, o idoso se transportou no tempo, ao passado, quando esquiava nas águas com a energia da juventude de 18 anos, no mar de Olinda (PE), sua terra natal. Ugo descreveu a emoção.

“Eu agradeci a Deus pela minha saúde. Eu faço isso também para motivar outros idosos. Muitos têm condições, mas deixam de fazer algo que querem por conta da idade. Nós sempre devemos nos movimentar, praticar exercícios, fazer academia ou pedalar. Isso tudo eleva o astral e nos mantém felizes”, declarou, com brilho nos olhos.

Inicialmente, a família não apoiou muito a ideia de Ugo retornar à prática do esqui aquático, preocupada com sua idade avançada. No entanto, mesmo diante das objeções, ele decidiu perseverar.

Determinado, até mesmo saiu de casa sem avisar que estava indo realizar seu sonho. Assim, em 16 de abril, finalmente voltou a esquiar na água, afirmando uma confiança inabalável.

“Coloquei na cabeça que eu queria voltar a fazer isso, nem que fosse a última coisa que eu fizesse em vida. Até cheguei a sair escondido da família para conseguir realizar essa vontade. Então, no dia 16 de abril eu, finalmente, voltei a esquiar na água ”, relatou.

O pernambucano mora em Macapá há 40 anos. Ele lembra que chegou a ganhar campeonatos da modalidade em sua terra natal. Além de praticante de esportes, Ugo Garcia é poeta e escritor, tendo seis e-books publicados e outros aguardando publicação.

Apesar da limitação da visão, Ugo encontra no mundo da leitura seu maior prazer e hobby, além da escrita. Ele anseia deixar um legado inspirador, encorajando as pessoas a perseguir suas paixões e desejos, em busca da felicidade.

“Então, a minha vontade é deixar como exemplo aos que ficam a responsabilidade de se fazer o que gosta e o que se quer, principalmente ser feliz, pois a vida é curta, e é preciso saber viver enquanto há tempo”, ensina.