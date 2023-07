Apex discutirá entrada de indústrias do AP no mercado internacional

Presidente da Apex, Jorge Viana, aceitou convite do senador Randolfe Rodrigues para vir a Macapá

Da Redação

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) confirmou nesta sexta-feira (14) a presença do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, em Macapá, na semana que vem. A convite do parlamentar, o ex-governador do Acre cumprirá uma série de agendas sobre desenvolvimento da indústria local.

A Apex Brasil é uma entidade privada com 13 escritórios nos cinco continentes e representações em mais de 220 embaixadas no mundo. O objetivo é incentivar empresas a participarem de feiras internacionais, estudos de oportunidades de mercado e missões comerciais.

A visita do presidente está confirmada para a próxima segunda-feira (17). De acordo com o senador, 120 empresas do Amapá estão produzindo de forma sustentável e querem acesso ao mercado internacional.

Em 2022, Feira de Negócios e Inovação do Selo Amapá reuniu mais de 50 indústrias amapaenses aptas ao ingresso no mercado internacional. O evento foi custeado com recursos articulados por Randolfe.

“Nós destinamos R$ 800 mil para que pudéssemos criar um ambiente de negócios e apresentássemos ao povo amapaense o que temos produzido aqui”, contou o senador.

A edição da feira em 2023 já tem R$ 1 milhão garantidos, informo o senador. O evento terá a participação de quatro empresas. Amazonbai, Engenho, Chocolates Cunani Cacau e Chocolates Cassiporé, que terão suporte financeiro e logístico na Natural Products Expo East 2023, nos EUA, e Salon du Chocolat 2023, na França.