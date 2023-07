Após ‘alagamento’, HE coloca telas para evitar lixo jogado pela janela

Descartáveis, garrafas pet, roupas, pedaços de vassoura e até cobertor de paciente impediam a passagem da água.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O Hospital de Emergências (HE) de Macapá vai instalar telas de proteção nas janelas das enfermarias para impedir o descarte indevido de lixo no telhado e evitar que a drenagem pluvial seja novamente prejudica, como ocorreu no início desta semana. A medida será promovida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf).

“Estão sendo produzidas nove telas de proteção. E se tudo acontecer conforme o planejamento, elas serão instaladas ainda nesta semana”, informou o diretor do Hospital de Emergências, Emano Martins.

Na última terça-feira (25), algumas dependências da unidade sofreram com vazamentos de águas das chuvas devido à obstrução da calha por lixos de vários tipos.

Após o problema, uma limpeza no telhado e canos de drenagem encontrou copos, colheres e pratos descartáveis, garrafas pet, roupas, fronha, pedaços de vassoura e até cobertor de paciente impedindo a passagem da água.

De acordo com o diretor do HE, Emano Martins, o descarte irregular do lixo é praticadi por pacientes e seus acompanhantes.

“E isso acontece há décadas. Não são todos que fazem isso, mas os que fazem, acabam prejudicando grande parte dos demais pacientes do hospital”, reclamou.

Outro problema relatado pelo diretor é a falta de higiene e zelo com objetos no hospital. Segundo ele, alguns usuários jogam papel higiênico no vaso sanitário ao invés do lixeiro, causando entupimento. Tampas de vaso sanitário também são quebradas com frequência.

Ele anunciou que a unidade vai intensificar uma campanha interna de conscientização. As equipes de serviço social e psicologia, que já fazem diariamente orientações de educação e saúde, vão fazer o reforço a pacientes e acompanhantes em todas as enfermarias.

“Então fica o pedido. A gente pede que todos mantenham o hospital limpo, que joguem o papel higiênico no lixo, deem a descarga após o uso do vaso sanitário, não urinem no chão, não quebrem a tampa do vaso, enfim, zelem pelo hospital, pois ele é de toda a população”, concluiu.

Apesar do problema ocorrido, a direção do hospital reforça que não houve prejuízo no atendimento aos usuários.