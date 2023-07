Após perder a mãe para o câncer, menina precisa remover tumor raro

Jovem sente muitas dores e precisa fazer procedimento cirúrgico com urgência.

A família de Sarah Rodrigues da Silva, de 13 anos, está em uma corrida contra o tempo para conseguir recursos e garantir a cirurgia de remoção de um tumor raro, localizado na região abdominal.

A incidência de um Grauber-Frantz é singular, que afeta principalmente mulheres jovens. Esse tipo de tumor causa dores à medida que cresce porque passar a comprimir – ‘empurrar’ – outros órgãos abdominais. Além disso, provoca perda de peso, náuseas e vômitos.

Moradora do Bairro Pantanal, zona norte de Macapá, ela começou a sentir dores abdominais há algum tempo, mas nos exames iniciais nada foi detectado. Somente em 10 de junho, após realizar novas tomografias com e sem contraste, o tumor foi identificado.

No caso de Sarah, ele mede 73,1×62,8 mm, se assemelhando ao tamanho de uma laranja. O médico responsável ficou surpreso com as dimensões, e recomendou a imediata cirurgia de retirada.

A história da família de Sarah é marcada pela morte da mãe (foto de capa) em 2017, vítima de um câncer no estômago. A lentidão do Sistema Único de Saúde (SUS) em busca de tratamento foi um dos sofrimentos que tiveram de enfrentar. A lembrança da dolorosa perda motivou ainda mais a necessidade de arrecadar rapidamente o valor da cirurgia e proporcionar à jovem uma chance de recuperação.

Diante da urgência, os familiares iniciaram uma campanha de arrecadação de fundos no valor de R$ 40 mil para custear o procedimento.

O pai da menina, Otemir Silva, faz um apelo emocionado a todas as pessoas que puderem ajudar com qualquer valor de colaboração para que a cirurgia possa ser realizada o mais breve possível.

“Ela sente muitas dores. Por tudo isso, peço que quem puder, que colabore com qualquer valor para que ela faça logo essa cirurgia”, pediu o seu Otemir Silva.

A solidariedade é fundamental nessa luta pela vida de Sarah. Quem puder contribuir, pode fazer doações por meio do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-sarah-uma-menina-de-11anos.

“Cada doação, por menor que seja, representa pra nós esperança, e pra Sarah a oportunidade de salvar a sua vida”, reforçou Otemir.