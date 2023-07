Após prisão de suspeito no Pará, polícia conclui caso de latrocínio no Amapá

Lucian Coelho Amorim foi preso no município de Tucuruí.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá acredita ter solucionado um caso de latrocínio, no qual um funcionário de uma assistência técnica de celulares foi assassinado no seu local de trabalho durante um assalto. O crime ocorreu no dia 12 de junho de 2023, no Bairro Brasil novo, na zona norte de Macapá.

Os dois acusados já foram identificados. Um está preso e o outro é considerado foragido. Ambos foram indiciados ontem (12) pelo delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, que investigou o caso.

Segundo o delegado, o acusado preso, Lucian Coelho Amorim, de 22 anos, admitiu a sua participação no latrocínio. O infrator foi capturado no último dia 3 de julho, na cidade de Tucuruí no Estado do Pará.

Ele foi preso depois que policiais civis da 15ª Seccional Urbana do município paraense receberam uma denúncia de que um homem que estava morando numa casa de apoio da prefeitura, no Bairro de Nova Tucuruí, se comportava constantemente com atitudes suspeitas, sempre sobressaltado, calado e de cabeça baixa.

Os agentes da polícia paraense o abordaram e descobriram que ele estava com a prisão decretada pela Justiça do Amapá.

O delegado Paulo Morais contou que Lucian foi identificado como o motorista do carro usado no crime durante as investigações. Esse veículo, um Fiat Mobi, havia sido roubado em Macapá, no dia 25 de maio, 18 dias antes do crime.

Dias depois do latrocínio, o automóvel foi localizado no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste macapaense, com uma cor diferente da que estava no dia do latrocínio. Segundo a polícia, no local, os veículos usados em crimes eram envelopados com cores diferentes das originais e tinham as placas trocadas para dificultar a identificação.

No dia do crime, o carro estava envelopado – disfarçado – com um adesivo escuro, mas a cor original é vermelha. Naquela ocasião, segundo a investigação, Lucian estava no local, mas conseguiu fugir para dentro de uma área de mata. Foi então que a polícia pediu a prisão preventiva dele à Justiça.

Lucian ainda está preso em Tucuruí. Ele aguarda transferência para Macapá. No entanto, o delegado Paulo Moraes o interrogou por videoconferência, ocasião em que o acusado confessou participação no crime e acabou indiciado.

“Ele [Lucian] conduziu o veículo e subtraiu valores. O outro indivíduo que estava com ele foi que fez os disparos”, o delegado.

O comparsa de Lucian, apontado como o autor dos disparos, é considerado um foragido de Justiça. Contudo a polícia não divulgou o nome e nem foto do suspeito.

O crime

O crime aconteceu na tarde do dia 12 de junho de 2023, em uma assistência técnica de celulares, localizada no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. O funcionário, Renan Rocha dos Santos, de 28 anos, que era sobrinho do proprietário do empreendimento, foi morto com 3 tiros na cabeça.

Segundo a polícia, após os disparos, os bandidos pegaram uma quantia em dinheiro da loja e fugiram em um carro Fiat Mobi.

Imagens da câmera de segurança do empreendimento mostram que a vítima não reagiu. Ela colocou a mão na cabeça, mas mesmo assim o infrator que estava armado disparou.