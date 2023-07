Após vários roubos e confrontos com inimigos, acusado é preso

A prisão ocorreu no bairro Congós, na zona sul de Macapá, através do cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A equipe da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio prendeu, ontem (26), um homem acusado de vários roubos no bairro Congós, zona sul de Macapá.

Josiel Gomes de Azevedo, de 22 anos, conhecido como “Sinistro”, foi capturado em uma área próxima à ponte da Avenida Luiz Alves da Cunha,

O delegado Kleyson Fernandes informou que Josiel já havia sido preso em flagrante no final do mês de abril pela Polícia Militar do Amapá. Na ocasião, foi encaminhado à audiência de custódia, porém foi solto.

Após essa liberação, ele continuou com os roubos e começou a se envolver em confrontos com rivais na região. Os conflitos, com trocas de tiros, segundo o delegado, deixavam os moradores aterrorizados.

“Após ser liberado para responder em liberdade, o indivíduo continuou praticando crimes de roubo de forma reiterada. Representei pela prisão preventiva dele em dois inquéritos policiais. O indivíduo que estava realmente causando pânico naquela região em conflitos com a facção criminosa rival”, enfatizou o delegado.

O homem preso será encaminhado mais uma vez à audiência de custódia.