Assinada a ordem de serviço para construção do Terminal de Passageiros de Santana

Obra será responsabilidade do Dnit, com prazo de um ano e meio para o término

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Nesta segunda-feira (24) foi assinada a ordem de serviço para o início da construção do novo Terminal de Passageiros (IP4) do município de Santana, a 17 km de Macapá. Mais da metade dos R$ 23 milhões que serão usados na obra são de emendas do senador Randolfe Rodrigues (sem partido). A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e representantes do governo federal.

O novo terminal contará com cais flutuante de 55 metros com cobertura, passarela metálica de acesso, capacidade para aportar embarcações de até duas mil toneladas. A obra terá ainda investimentos do Departamento de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela obra. Fabrício Galvão, diretor geral do órgão, garantiu que a construção não será interrompida.

“Não existe possibilidade desta obra ser paralisada. Temos a garantia do recurso do governo federal e das emendas do senador, e por isso vamos entregar o novo terminal no prazo estipulado”, afirmou.

Randolfe Rodrigues, que indicou R$ 12 milhões da obra, afirmou que o “Porto do Povo” representa a junção de esforços para ter o primeiro terminal hidroviário de passageiros da Foz do Rio Amazonas.

“O novo terminal representa a realização de um sonho antigo do povo de Santana e do Amapá, desde o início da sua história. É uma necessidade do estado que está crescendo. Aqui é a rota de entrada e saída para as ilhas do Pará, com movimentação de cargas. Ou seja, um sonho se tornando realidade. Espero que daqui a um ano e meio, possamos voltar aqui e inaugurar o novo terminal de passageiro do povo”, finalizou.

Prazo

A obra tem um prazo de entrega de um ano e meio. O município de Santana fez a doação da área onde será erguido o novo terminal.

“Existirá o antes e o depois do novo terminal hidroviário de passageiros de Santana. Teremos uma mudança de patamar e será o divisor de águas já que por aqui teremos a melhoria significativa da estrutura. Lógico, teremos um ativo econômico e social, tornando espaço mais humano e confortável”, disse o prefeito de Santana Bala Rocha (PP).

O governador do Estado Clécio Luís (SD) considera o Porto de Santana vital para a melhoria da economia amapaense, e destacou que o reconhecimento da importância do espaço por parte do governo federal fortalece a união pelo desenvolvimento do Amapá.

“Essa batalha pela construção do novo terminal vem ocorrendo há muito tempo. Agora, com a união dos esforços, governo federal, através do Dnit, senador Randolfe e prefeitura de Santana, isso será possível. É necessário tornar Santana novamente, o motor da economia amapaense e isso passa pela estruturação portuária”, avaliou.