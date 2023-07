‘Até chamei uma amiga grávida’, diz gestante atendida em programa de qualidade do pré-natal

Ação para grávidas ocorre todos os meses em qualquer UBS da capital

Por IAGO FONSECA

Moradora do Bairro Congós, Aldry Pamela de Oliveira, de 33 anos, trabalhava em um supermercado há cinco meses. Após sentir muitas dores e enjoo, pediu demissão para investigar a saúde. Casada há 9 anos, descobriu com surpresa sua primeira gravidez e buscou atendimento na Unidade Básica de Saúde próxima de sua casa.

Há duas semanas, Aldry faz acompanhamento e recebe orientações sobre a gestação na UBS Congós, localizada na Rua Claudomiro de Moraes. Ela conta que após conversar com a assistente social da UBS passou com a nutricionista, dentista e outros profissionais.

“Já fiz algumas consultas na semana passada. Hoje vim pelo acompanhamento e me informar sobre ultrassom e a palestra”, completa.

Sempre que possui dúvidas sobre a gestação, ela procura a assistente social. Durante o atendimento inicial, assistiu palestra sobre cuidados de pré-natal e exercícios físicos.

“Eles conversam, perguntam como a gente está, como está sendo (a gravidez). Até chamei uma amiga que também está grávida para vir. A assistente social explicou que na quarta-feira a gente assiste a palestra e tem acesso ao nutricionista, psicólogo, tudo. O atendimento é rápido, se não fosse eu nem vinha”.

Todas as consultas estão disponíveis na UBS já na primeira visita. Larissa Moraes, diretora do Departamento de Ciclos de Vida da Secretaria Municipal de Saúde, explica que a ação é permanente. Além dos serviços de saúde, as pacientes assistem palestras sobre amamentação, violência obstétrica e outros temas relacionados.

“Quanto mais a gestante receber assistência, melhor a qualidade do pré-natal, a gente abrange mais o cuidado da saúde e o vínculo com a gestante”, reforça.

Iniciado em junho, o Consulta Ouro é um serviço de livre demanda disponível nas Unidades Básicas de Saúde de Macapá das 8h às 18h.

As gestantes podem procurar atendimento para exames laboratoriais, fisioterapeuta, enfermeira, dentista, nutricionista, psicólogo e teste rápido. Para isso, devem levar os documentos de identificação, o cartão do SUS e a caderneta da gestante.