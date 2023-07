Auxiliar de limpeza tenta furtar arma de dentro da PM

Caso ocorreu no Centro de Formação de Alunos, que fica dentro do Quartel do Comando Geral, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um funcionário de uma empresa terceirizada, contratada para serviços de limpeza e higienização em unidades da PM do Amapá, foi preso ao tentar furtar uma arma de dentro do prédio do Centro de Formação de Alunos (CFA), que fica localizado no Quartel do Comando Geral, na zona sul de Macapá.

O caso aconteceu na terça-feira (11). Segundo o relatório de ocorrência, o auxiliar de serviços gerais Douglas Ferreira Moraes foi acionado para realizar a limpeza dentro da sala de Reserva de Armamentos, que fica no interior do CFA.

Após o serviço, o policial responsável pelo local percebeu o desaparecimento de uma pistola calibre .40. Diante dessa suspeita, ele decidiu confrontar Douglas, o único estranho que havia entrado na sala de reserva de armamento.

O funcionário terceirizado foi parado no corredor do CFA, e, durante o questionamento, o ele confessou ter pego a pistola e a escondido embaixo do fogão da cozinha da unidade policial. Os militares verificaram a informação e encontraram a arma exatamente onde o suspeito indicou.

Douglas recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. Segundo informações da polícia, ele já possui antecedentes criminais relacionados ao porte ilegal de arma de fogo e munição.