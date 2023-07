Avanço no semáforo provoca colisão e deixa 3 feridos  

Motorista de um carros responsabilizou o outro condutor, que deixou o local antes da chegada da PM. No carro dele havia uma lata de cerveja aberta

Por OLHO DE BOTO

Uma colisão entre uma picape Corsa e um carro modelo Cronos deixou pelo menos três pessoas feridas, na tarde deste domingo (24), no centro de Macapá.

O acidente aconteceu por volta de 16h, no cruzamento da rua General Rondon com a avenida Padre Júlio Maria Lombaerd.

Quando a PM chegou ao local, os passageiros do Cronos já estavam sendo socorridos pelos militares do Corpo de Bombeiros, menos a motorista, que havia sido protegida pelo airbag e não sofreu nenhum arranhão.

Ela contou aos policiais que seguia pela Padre Júlio quando a picape teria avançado o sinal da General Rondon, que estava aberto para ela.

Ainda segundo a condutora, a picape era dirigida por um homem que estava visivelmente embriagado e com um ferimento na cabeça devido ao impacto. Mesmo assim, saiu do local do sinistro antes da chegada dos policias do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran).

Dentro do carro dele os policiais encontraram pertences pessoais e uma latinha de cerveja aberta entre os bancos.

A picape foi achada estacionada a 3 quarteirões do acidente. Os militares acreditam que o motorista tenha saído em busca de atendimento médico, mas como não foi encontrado, o veículo foi guinchado ao pátio do Detran.