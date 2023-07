‘Babá’ detida por maus-tratos já tinha sido presa há 3 meses

Mulher já havia sido presa em abril deste ano; ela alegou que estava reparando as crianças enquanto os pais estão presos

Por OLHO DE BOTO

A mulher de 27 anos presa por maus-tratos a cinco crianças que estavam sob seus cuidados, na noite do último sábado (29), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, já tinha sido presa este ano.

No último fim de semana, policiais militares foram ao local depois de receberem denúncias de que uma menina de dois anos estava sendo maltratada. Quando a equipe chegou ao local, encontrou mais quatro crianças dentro do imóvel.

Os menores estavam na companhia de uma mulher que se identificou aos policiais como Regiane Lobato. Ela apresentou a eles um alvará de soltura expedido em abril deste ano, quando foi presa em flagrante por tráfico.

De acordo com processo por tráfico, na casa dela a polícia encontrou drogas, balança de precisão e duas carteiras de identidade com nomes diferentes e a mesma foto de Regiane.

O magistrado que conduziu a audiência de custódia entendeu que ela tinha direito de responder ao processo em liberdade por ser mãe de uma criança de um ano e ser ré primária.

No caso dos maus-tratos, Regiane informou que estava reparando as crianças porque os pais estão presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM). Já as crianças, entre 2 e 6 anos, foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Macapá.