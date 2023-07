Batman e Blade são mortos na mesma noite em Santana

Polícia Científica periciou as cenas dos crimes, que ocorreram entre a noite de terça e madrugada de quarta.

Por OLHO DE BOTO e JONHWENE SILVA, de Santana

Dois homens foram assassinados a tiros em bairros distintos do município de Santana, a 17 km de Macapá. Os crimes ocorreram entre às 21h de terça-feira (18), e início da madrugada de hoje (19).

Os crimes possuem características de execução, mas ainda não há informações sobre a motivação e a autoria dos assassinatos. Ninguém foi preso.

O primeiro caso aconteceu por volta de 21h20, na Rodovia AP-010, passando a Ponte do Rio Matapi. A vítima, identificada como Luiz Guilherme de Oliveira Sanches, de idade não informada, era conhecida como Batman.

Ele estava jogado no ramal do Gavião quando foi encontrado por um morador da região. Segundo informações do 4º Batalhão, Batman foi morto com perfurações na cabeça.

Já no início da madrugada desta quarta-feira, por volta de 0h30, moradores da travessa 12, no Bairro Provedor II, foram acordados com som de tiros. Ao verificarem o ocorrido, encontraram um homem caído em via pública, em uma poça de sangue, nas proximidades de um motel.

Eles acionaram o Samu, que confirmou o óbito de Luciano dos Santos Vieira, conhecido na região como Blade. A Polícia Militar foi chamada para garantir a segurança da área até a chegada da Polícia Científica, que periciou a cena do crime e constatou tiros na cabeça.

No local, Militares do 4º Batalhão e investigadores da 1ª DP de Santana tentaram obter as primeiras informações, mas prevaleceu o clima de silêncio entre as pessoas presentes.

Os casos foram repassados à Polícia Civil, que assumirá a investigação dos homicídios a partir de agora.