Bebê nasce em carro de aplicativo: ‘direto para as minhas mãos’

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira (18), e o pai vibrou com nascimento do filho

Compartilhamentos

JONHWENE SILVA, de Santana

Foi nas primeiras horas desta terça-feira (18) que a esposa de Ozéas Souza sentiu as primeiras contrações. Rapidamente, ele conseguiu um veículo por aplicativo, mas não deu tempo de chegar na maternidade.

O caso ocorreu no município de Santana, que fica a 17 km de Macapá. O bebê acabou nascendo dentro do veículo. Enquanto acompanhava o parto da esposa, Ozéas filmou e vibrou após o nascimento do bebê. A criança recebeu ali mesmo, no interior do veículo, o nome de Isac. A emoção tomou conta do pai.

“Que momento sublime, único e que me deixou muito feliz. Ele nasceu direto para as minhas mãos. Jamais pensei que isso iria acontecer, mas Deus me proporcionou um momento único”, comemorou numa rede social.

A mãe da criança, Viviana do Socorro, aparentava estar consciente. Durante o parto dentro do carro, o motorista do veículo aproveitou e também conseguiu registrar alguns momentos de alegria e emoção do pai da criança.

“Que Deus abençoe imensamente a vida dessa criança maravilhosa que veio ao mundo de forma inusitada. Porém, muito esplêndida. Fiquei muito feliz de fazer parte desse momento”, disse o motorista Bruno.

O pequeno Isac passa bem e está em observação na Maternidade Estadual de Santana. A mãe da criança que viveu momentos de apreensão, também apresenta quadro clínico estável e já se alimentou após os momentos de sufoco.