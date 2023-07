Bellinha, a pérola que brilha nos campos de Santana

Estrela em ascensão de Santana, a pequena Bella é flamenguista.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

No Brasil, onde o futebol é uma verdadeira paixão nacional e cada vez mais abre espaço para elas, talentos das várzeas começam a emergir. As descobertas ficaram cada vez mais notáveis com o incentivo da Copa do Mundo Feminina, que vai até o dia 20 de agosto, dia da grande final.

Enquanto o mundo se encanta com a habilidade de jogadoras já consolidadas, no Amapá, em Santana, a 17 km de Macapá, mais um talento surge.

Com apenas 10 anos, Isabela Freitas Alves, a Bellinha, já é apontada como grande promessa do esporte na cidade. Flamenguista, apesar de jogar no meio dos meninos – por falta de outras garotas na categoria –, ela é a sensação cada vez que entra nos sintéticos de Santana.

Em meio a um cenário de sonhos e esperanças, a talentosa jovem tem roubado a cena. Tranquila, mas de personalidade forte, Isabela, desde muito cedo, demonstrou sua paixão pelo futebol, acompanhando seu pai, o professor, e flamenguista ‘roxo’, Nildo Alves, em emocionantes jogos pela televisão.

Apesar de não ter ninguém na família que jogue profissionalmente, Isabela demonstrou habilidade com a bola. Foi então que surgiu a ideia de colocá-la na ‘Escolinha do Léo Moura’ e, logo em seguida, no Santana Esporte Clube, onde a avaliação foi unânime.

“O técnico, Rô, disse de cara: ‘tem talento’. Mas ressaltou que precisa ser trabalhada por ainda ser uma criança. Mas, disse que tem tudo pra despontar lá na frente”, orgulha-se o pai.

O amor pelo futebol levou Bellinha a enfrentar a predominância de times masculinos na cidade, uma vez que não havia equipes exclusivas para meninas. Mas isso não a intimidou, ao contrário, ela brilhou em meio aos meninos, exibindo habilidades que impressionam a todos que a assistem jogar: dribla, chuta, tem visão de jogo e arrisca cobranças de falta, que na maioria das vezes, resultam em gols.

Fã declarada de Neymar e Marta, referências no futebol brasileiro, Isabela segue os passos de seus ídolos e, com dedicação e esforço, busca pavimentar o próprio caminho rumo ao sucesso.

Entretanto, o pai tem tratado o potencial da filha com muito cuidado e cautela, por se tratar de uma criança. Ao mesmo tempo que incentiva como uma brincadeira, não deixa os estudos de lado.

“Assim, temos os pés no chão. Principalmente, pelo futebol feminino não ser valorizado como devia, ainda, pois a gente sabe que não tem o mesmo apoio do masculino, é uma realidade. Sabemos do talento dela, mas procuramos sempre incentivar ela nos estudos, porém, não deixamos de apoiar fazer o que ama, que é jogar futebol. Ela sonha em jogar na seleção brasileira”, empolga-se Nildo.

Com a repercussão do talento da menina, não demorou para pintar interesse de outros clubes profissionais. Recentemente, Isabela recebeu um convite especial da Associação Desportiva de Joinville: quando completar 12 anos, pode iniciar o processo de formação no esporte. Uma ótima notícia para a promissora carreira, mas uma decisão difícil para a família.

“É pra fazer sua formação profissional como atleta, quando completar 12 anos. Enquanto isso não chega, a gente procura não pensar muito nisso”, afirmou o pai.

Por enquanto a pequena Isabela segue a sua rotina de brincadeiras, treinos e estudos.

“Quem sabe num futuro bem próximo, teremos a primeira santanense a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Se depender do talento da Isabela, não é difícil de ocorrer”, crava o professor Nildo.