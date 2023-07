Bloco A Banda encerra o Macapá Verão neste domingo

A concentração será em frente à sede da Banda, na avenida Ernestino Borges.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

No próximo domingo (30) acontece na capital a segunda edição do bloco A Banda fora de época. O evento marca o encerramento da programação do Macapá Verão 2023.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), Olavo Almeida, a programação terá 7 horas de duração, com previsão de início para às 13h e término para às 20h. A concentração será em frente ao Centro Sociocultural e Educacional Professor José Figueiredo de Souza – Savino, localizado na avenida Ernestino Borges, no Laguinho.

“Então nesse tempo vamos percorrer o mesmo trajeto que é feito todos os anos neste evento. Ou seja, vai sair da Ernestino Borges e vai passar pelas ruas Cândido Mendes, Henrique Galúcio, Tiradentes, Feliciano Coelho, Leopoldo Machado e finalizando novamente na Ernestino Borges, onde será a dispersão”, explicou Olavo Almeida.

O evento vai contar com oito trios elétricos, onde um deles vai se apresentar a banda baiana Parangolé. Durante o trajeto, também estarão presentes nove bonecos da Banda, que, de acordo com o diretor-presidente da Fumcult, estão sendo reconstruídos com o apoio da Prefeitura de Macapá.

“Serão nove bonecos que estão sendo reformados. Eles vão estar em todo percurso se apresentando e animando a população presente. Sobre os trios elétricos, todos eles estarão protegidos por cordeiros para que os brincantes não se aproximem muito a fim de resguardar a segurança deles”, assegurou.

Para a programação, a Prefeitura de Macapá estima receber um público de aproximadamente 200 mil pessoas. Para isso, segundo Olavo Almeida, foi montado um esquema de segurança que envolve diversas instituições.

“Teremos o apoio da Polícia Militar do Amapá, Guarda Civil Municipal, Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e seguranças particulares. Tudo isso foi planejado para que seja um evento seguro e de muita alegria para a população”, declarou.

Em 2022, aconteceu a primeira edição do bloco A Banda no mês de julho. O evento aconteceu após ter passado dois anos sem ser realizado devido a pandemia da Covid-19. Ele ocorre tradicionalmente nos meses de fevereiro durante a terça-feira de Carnaval.