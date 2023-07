Bolsa em faculdade e R$ 3 mil são prêmios do “Musa Verão 2023”

Tradicional disputa de beldades da capital será neste domingo (23), no balneário da Fazendinha. Fotos: Iago Fonseca/SN

Por IAGO FONSECA

Um dos eventos mais esperados do Macapá Verão, o concurso “Musa Verão 2023”, vai eleger a mulher mais bela da cidade. A disputa ocorrerá neste domingo (23), às 16h, na Fazendinha.

Na seletiva final, concorrem 12 mulheres representando distritos e bairros de Macapá. A grande vencedora deste ano ganhará bolsa integral em uma faculdade particular, prêmio em dinheiro de R$ 3 mil, jantar em restaurante na orla e participação nos eventos de turismo da cidade. A segunda e terceira colocada também receberão prêmio em dinheiro de R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Macapaense nata, a candidata que representa o Curiaú, Ana Célia, de 21 anos, é professora de maquiagem profissional. Ana deseja vencer a competição para iniciar sua vida acadêmica em pedagogia, para seguir carreira na educação.

Para Ana, o objetivo de todas as participantes é a bolsa de estudo integral. Experiente como modelo, essa é sua quarta participação em concursos de beleza.

“Sempre foi meu sonho participar de um concurso grande e está sendo muito legal a experiência. Estou amando participar”, conta.

Nascida no arquipélago do Bailique, Lara Alves, de 17 anos, também concorre ao título representando sua origem. A estudante sonha em cursar medicina veterinária. Ela afirma que a expectativa para vencer é grande. Para ela, além da bolsa de estudos, o prêmio em dinheiro vai ajudar muito em sua vida.

“Mesmo com o nervosismo, estou feliz de estar aqui. Sempre tive vontade de fazer isso. Algumas pessoas não queriam que eu viesse, falaram que eu não iria conseguir. Estou aqui agora”, revela Lara.

As musas são nascidas ou residentes há mais de dois anos em Macapá. As eliminatórias iniciaram nos distritos há cerca de um mês. Segundo a diretora da Macapatur, Leda Sadala, o evento abre espaço para as mulheres ingressarem no mundo da moda.

“A proposta é inserir essas mulheres no mercado de trabalho através da moda. Mostrar a beleza tucuju. Essas mulheres empoderadas vão ocupar seu espaço na sociedade”, concluiu Leda.