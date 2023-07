Bombeiros do Amapá discutem protocolo para ocorrências com autistas

Assunto é discutido em evento que busca propor normas e prever ocorrências nas ações do Corpo de Bombeiros do Amapá.

Por IAGO FONSECA

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá trabalha em um novo protocolo de atendimento para ocorrências envolvendo pessoas com autismo. A iniciativa ganhou destaque especial durante as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro e do Dia do Bombeiro do Amapá, que ocorrem nos dias 2 e 9 de julho, respectivamente.

Durante a programação da Semana do Bombeiros, que iniciou nesta segunda-feira (3) e vai até o dia 6, o CBM apresentará propostas para regulamentar internamente os serviços já prestados à sociedade.

Um evento interno realizado hoje em uma faculdade no Bairro Laguinho, na região central de Macapá, reúne bombeiros para discutir melhorias nos serviços, saúde mental, treinamento físico e transparência com a população.

A tenente-coronel Ana Lobato, chefe de Comunicação Social do CBM , destacou a grande novidade em estudo, que é o atendimento ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Tendo como base procedimentos semelhantes já adotados pela Polícia Militar do Paraná, a corporação amapaense busca normas e protocolos que possam aprimorar o atendimento ao paciente com TEA, sobretudo as crianças. Segundo a oficial, o aumento no número de diagnósticos de autismo em crianças, adolescentes e adultos foi um dos fatores que motivaram a iniciativa.

Durante o evento, profissionais de saúde mental apresentaram aspectos de como abordar pessoas em crises graves. A proposta do CBM será apresentada internamente e, em seguida, serão abertos canais de interação para receber sugestões e críticas da equipe. O processo completo de elaboração e implementação das normas deve levar de 2 a 3 meses.

A tenente-coronel ressalta que, mesmo sendo um serviço interno, essas normas terão um impacto positivo na população em geral. Para ela, ao aperfeiçoar o atendimento e corrigir possíveis falhas, o CBM busca fornecer um atendimento mais eficaz e adequado às necessidades da população.

“Algumas normatizações vão afetar diretamente o atendimento ao público, que são procedimentos de como atender pacientes psiquiátricos e uma grande novidade que está nesse estudo de normas de protocolos é o atendimento ao paciente com TEA”, afirmou.

Programação

Na quarta-feira (5), a programação será para os bombeiros que estiverem de folga e seus familiares. O momento será de treinamento físico com lazer para reunir os colegas de diferentes regiões. Contudo, o serviço 24h continua.

Na quinta-feira (6), será realizado o evento aberto ao público em um shopping no centro de Macapá. A grande festa contará com exposição materiais de mergulho e incêndio, apresentação cultural, de animais e música. A partir das 19h ocorre a apresentação especial em comemoração aos 27 anos da banda do Corpo de Bombeiros.

Na ocasião, a população poderá tirar dúvidas sobre ocorrências e materiais, assim como tirar fotos e conhecer o trabalho da corporação.