Bombeiros do AP recebem autoescada de 55m que atinge 20 andares

Equipamento foi adquirido pelo governo do Estado com emenda do senador emenda do senador Davi Alcolumbre (UB)

Por IAGO FONSECA

A partir de agora, possíveis incêndios e resgates em edifícios altos poderão ser atendidos pelo Corpo de Bombeiros do Amapá com o auxílio de uma autoescada que atinge 55 metros. O equipamento da empresa alemã Magirus foi entregue ao governo do Estado nesta quinta-feira (27), e foi comprada com emenda do senador Davi Alcolumbre (UB), indicada ainda em 2019.

O caminhão equipado com a escada foi exibido ao público e autoridades do Estado em frente a Fortaleza de São José de Macapá. A moradora do bairro Novo Horizonte, Juliana Galibi Tunari, foi até o centro da cidade ver de perto a demonstração do equipamento.

“Aqui não existia um instrumento dessa magnitude. Uma escada dessa vai melhorar 100% qualquer coisa que aconteça. Tem prédios bastante altos na cidade”, avaliou.

O Amapá é um dos últimos estados do Brasil a adquirir autoescada. O equipamento custou R$ 8 milhões.

Por ser fabricada no exterior, o processo de licitação e capacitação levou 3 anos. Vinte e seis bombeiros foram enviados até a Alemanha para treinamento. Outros cinco possuem capacitação técnica para manutenção.

A autoescada do Amapá inicialmente teria 44 metros de extensão, segundo o senador Davi. Para ele, o Estado é o que mais recebeu recursos na área de segurança pública no país. Somando cerca de R$ 400 milhões.

“Esse projeto se iniciou ainda na gestão do ministro Waldez Góes. No dia 31 de dezembro de 2019 foi inserido e aprovado pelo governo federal o empenho desses recursos. Só um ano depois conseguimos concluir a licitação. Só dois anos depois conseguimos capacitar os técnicos e montar esse equipamento”, explicou.

O caminhão com a autoescada Magirus foi encomendado especificamente para o Amapá, segundo informou o governador do Estado Clécio Luís (SD). A escada mecânica foi adquirida pela primeira licitação internacional do Estado. Todo o processo demorou três anos.

“É um dia marcante para o Amapá, para a defesa do Amapá. É a escada mais moderna do país hoje. Foi construída sob medida para o Corpo de Bombeiros do Amapá”.

Neste ano, por meio do programa Calha Norte, que desenvolve municípios da Amazônia, também foram entregues aos bombeiros duas viaturas AT (carros-pipa) para a Defesa Civil, que possuem capacidade de 12 mil litros cada e uma picape que dará apoio logístico e administrativo.

“Já era uma necessidade, a gente vê a verticalização muito rápida na capital, mas além dos incêndios ela também pode ser utilizada em salvamentos, adentrando em lugares mais limitados, como foi no caso do incêndio no bairro Perpétuo Socorro em 2013”, recordou comandante-geral do CBM, coronel Alexandre Veríssimo.

Capacidade

A estrutura possui 55 metros de comprimento e pode alcançar o topo de prédios de aproximadamente 20 andares para conter incêndios por cima quando o prédio possuir risco de desabamento.

O tempo de instalação e nivelamento do veículo é imediato. Do chão ao topo, o elevador leva cerca de 37 segundos para chegar até a altura máxima da escada.

Além do acesso rápido a alturas, a estrutura possui articulação hidráulica controlada por sistema eletrônico computadorizado e elevador. A cesta tem capacidade para até 2 socorristas e um operador, com duas entradas frontais, apoio para salvamentos com maca e mangueira direcional.