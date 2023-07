Bope apreende armas após confronto e morte de chefe do tráfico no interior

Confronto ocorreu no município de Pedra Branca do Amapari, a 190 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um traficante que atuava como líder de uma facção criminosa no interior do Estado do Amapá morreu em confronto com militares do Bope, nesta segunda-feira (3), durante a Operação Hórus.

O tiroteio aconteceu numa região rural do município de pedra Branca do Amapari, após denúncia. Marlos Brendo Silva da Silva, de 25 anos, tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Com a prisão decretada pela Justiça do Estado do Amapá, o foragido, que era natural de Rurópolis, no Pará, foi localizado pela Rondas Ostensivas Tática Motorizada (Rotam) – Companhia do Bope.

As informações repassadas à polícia apontavam Marlos como responsável pelo tráfico de drogas na região, e que ele estaria no Ramal Nova Canaã, exibindo arma de fogo e ameaçando moradores da comunidade.

Na chegada ao local, o relatório da PM narra que o traficante acabou baleado após abrir fogo em direção aos policiais, que ainda o socorreram ao posto médico do município, onde o óbito foi confirmado.

Além de porções de drogas e um revólver calibre 38 encontrados com criminoso, foram apreendidas duas espingardas e duas armas caseiras, achadas na casa onde ele estava.