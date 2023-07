Cabos caídos pela capital: decreto tenta colocar ‘ordem na casa’

Empresas terão seis meses para identificar seus cabos e retirar todos os excedentes

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (Podemos), assinou um decreto que tenta por fim à bagunça dos cabos de internet e telefone caídos pelas ruas de Macapá. A partir de agora, as empresas têm prazo para colocar identificações nos cabos e retirar os excedentes. Caberá à Equatorial Energia, que tem a concessão dos postes, notificar as empresas e tomar outras medidas.

Os cabos arriados pela capital foram motivo de polêmica entre a Equatorial e as empresas de internet, com trocas de acusações, e de muitas reclamações de moradores de Macapá nas redes sociais.

Os provedores responsabilizavam a distribuidora de energia, que estava substituindo os postes. Já a Equatorial alegou que estava atuando sempre com o conhecimento dos provedores.

De acordo com o novo decreto municipal, que já foi publicado no Diário Oficial de Macapá, as empresas de telecomunicações terão seis meses para identificar (com plaquetas) seus cabos estendidos ao longo da rede de distribuição de energia, além de retirar aqueles que não estão mais sendo utilizados. Em casos de emergência, o prazo para retirada é de 24 horas.

A Equatorial terá que enviar à Companhia Municipal de Iluminação Pública um relatório de notificações enviadas e os comprovantes de recebimento nas empresas.

O decreto também traz uma série de regras técnicas, com a distância dos cabos em relação ao solo. A altura precisa ser de 6 metros em ruas e avenidas; 7 metros no percurso do bloco A Banda e área rurais.

As empresas que não obedecerem serão multadas pela prefeitura.