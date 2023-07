Cantora gospel Fernanda Brum encerra a Marcha para Jesus hoje

Na Praça do Barão, haverá o show de bandas locais e da cantora gospel Fernanda Brum.

Neste sábado (15) acontece a 31ª edição da Marcha para Jesus. O evento é realizado pela Associação Marcha Liberta Amapá e também faz parte da programação do Macapá Verão 2023, da Prefeitura Municipal de Macapá.

A concentração do evento será às 16h na Praça da Bandeira. No local, haverá a apresentação de bandas locais. Na oportunidade, também serão feitos atos proféticos, que são orações feitas em prol de uma temática específica.

A partir das 17h40 a caminhada vai iniciar e terá como percurso a rua General Rondon, Avenida Mãe Luzia, Rua Eliezer Levy, Avenida Ernestino Borges, Rua Cândido Mendes, chegando à Praça do Barão, onde haverá o show de bandas locais e da cantora gospel Fernanda Brum.

O pastor Mauro Oliveira reforça que a Marcha para Jesus é aberta para o público em geral.

“É voltado para aqueles que, independente da religiosidade, amam a Jesus Cristo, são convidados a estarem participando deste evento, que tem como objetivo exaltar o nome de Jesus Cristo”.

De acordo com um dos organizadores do evento, será realizado também na Praça da Bandeira um momento de oração em homenagem à missionária Josimara Oliveira Costa, que morreu em decorrência de um atropelamento sofrido por um trio elétrico na última edição do evento, ocorrido em julho de 2022.

Segurança do evento

Ainda segundo o pastor Mauro de Oliveira, a organização do evento assegura que está tomando medidas para garantir a segurança dos participantes e evitar tragédias como a ocorrida com a missionária Josimara Costa.

Por conta disso, o pastor afirma que a organização do evento exige dos proprietários dos trios a apresentação de um Termo de Vistoria, a ART, um documento feito por um engenheiro mecânico que ateste que o veículo está em condições, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), a Carteira Nacional de Habilitação do motorista.

“Fora isso, vai ser feito um sistema de proteção do trio, onde será feito um cordeamento para que as pessoas não fiquem próximas ao trio. Então foram esses procedimentos adotados”.